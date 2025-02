112-blog | Stroomstoring in Huizen • Autobrand in Den Helder

58 minuten geleden

Grote delen van Huizen zitten vanaf vanochtend 9.30 zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Liander. In totaal zijn er zo'n 4000 huishoudens in het noorden en noord-oosten van de gemeente getroffen. Naar verwachting is de storing rond 11.45 weer opgelost. Wat de oorzaak van de stroomstoring is, is onduidelijk.