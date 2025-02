112-blog | Fietser en scooteraar gewond na • Politie Amsterdam zoekt vermiste 13-jarige Renate

19 februari 2025, 16.35 uur

De politie is op zoek naar de 13-jarige Renata. Het meisje werd afgelopen maandag om 9.00 uur voor het laatst gezien op het Valeriusplein in Amsterdam Zuid, maar is sindsdien spoorloos.

"De politie maakt zich zorgen over het welzijn van Renata en roept haar op zich te melden", is op de website van de politie te lezen. Renata spreekt geen Engels of Nederlands.

Renata is ongeveer 1.65 meter lang, heeft een slank postuur en halflange geblondeerde haren. Ook draagt ze een bril. Verder draagt ze een grote grijze fleecetrui met een capuchon, een zwarte broek en daaronder witte sneakers. Mogelijk heeft ze een zwarte teckel bij zich.