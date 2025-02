Met zon en zachte temperaturen hangt de lente in de lucht

De ochtend begint sereen. Een ijle kou hangt over het land, de lucht stil en droog. Weerman Jan Visser ziet de zon vandaag langzaam opkomen en de kou en mist een beetje roze kleuren. " "Een schitterende zonsopgang."



De temperatuur is vanmorgen rond de -1 graden en zal in de loop van de dag oplopen tot 5 graden. Morgen zet de transitie in en zal de temperatuur geleidelijk nog verder oplopen. De avond brengt regen.

Vrijdag breekt de zon weer door. De temperatuur stijgt naar 15 graden. Een voorteken van de lente.