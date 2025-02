Politie vraagt meer informatie over explosies in 't Gooi

In Huizen gaat zondag 9 februari om 00.05 uur een explosief af bij een huis aan het Biggekruid. "Door die knal daar in Huizen staat de schuurdeur in brand en raakt de woning beschadigd. Waarschijnlijk is er gebruik gemaakt van illegaal vuurwerk", zegt Teddy Sonneveldt van politie Midden-Nederland.

Illegaal vuurwerk de boosdoener

Die nacht erna, maandag 10 februari rond 02.15 uur, is het raak in Bussum. Dan gaat een explosief af bij een vrijstaande bungalow aan de Isaac Da Costalaan. "Ook daar in Bussum was sprake van illegaal vuurwerk", zegt Sonneveldt.

"Wij vonden daar resten van bij de woning. In combinatie met een brandbare stof heeft dit waarschijnlijk de brand veroorzaakt." Er was schade aan het huis, zo lag er een ruit uit.

Aangestoken branden enorme impact

De recherche ontvangt erg graag camerabeelden uit die straten in zowel Huizen als Bussum. "Hier in Bureau NH worden vaker oproepen gedaan naar aanleiding van explosies en aangestoken branden. Je kunt je misschien wel voorstellen dat dit soort ontploffingen ontzettend naar zijn voor de slachtoffers", zo vertelt de politiewoordvoerder.

"Ze voelen zich minder veilig in hun eigen huis, hun spullen raken beschadigd en soms raken slachtoffers ook gewond." Ze doet daarom een dringend beroep op mensen thuis: alle informatie en camerabeelden die getuigen en omwonenden hebben, zijn zeer welkom.