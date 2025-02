'Uw telefoon staat vol virussen en fraude met de bank': oudere dame opgelicht

De oudere mevrouw krijgt zondag 12 januari een belletje van de bank, althans dat denkt ze. Aan de andere kant van de lijn vertelt de persoon dat haar mobieltje vol zit met virussen en dat er vreemde banktransacties hebben plaatsgevonden.

Een koerier komt wel even langs om haar mobiel en pinpassen op te halen. Zo gezegd, zo gedaan. Een persoon haalt diezelfde avond nog die spullen op. Met de pinpas van het slachtoffer wordt flink geshopt bij een geldautomaat aan het Hollebok in Huizen.

Grote bos krullen?

De beelden van de verdachte zijn waarschijnlijk gemaakt bij een tankstation in Almere. In totaal is het slachtoffer ruim 1200 euro kwijt. De politie vermoedt dat bovenstaande bankfraudeur onder de achttien jaar is, daarom heeft hij een week de tijd gehad om zich te melden. Maar dat heeft hij niet gedaan.

De politie weet niet of het een man of vrouw is, maar wel duidelijk is diens donkere huidskleur. De verdachte is zo tussen de 14 en 20 jaar oud en tussen de 1.65 en 1.70 meter lang. Diegene is slank en heeft mogelijk een grote bos donker krullend haar, verstopt in een netje of doek. De verdachte heeft een bril en draagt een zwarte lange jas van The North Face en verder heeft die persoon een zwarte riem en zwarte schoenen.