Gewapende overvallers met pistool en machete keren zonder buit huiswaarts

Ze weten direct waar ze het op gemunt hebben: het geld dat in de kassalade ligt bij een winkel van een tankstation aan de Dokweg in IJmuiden, in de nacht van 1 februari rond 02.30 uur.

De twee gezichten van de overvallers zijn op de beelden geblurd. Ze krijgen een week de tijd om zich te melden. De politie denkt dat ze misschien onder de achttien jaar zijn.

Geen buit

Er is veel beeld van de overvallers vastgelegd: eerst de man met een vuurwapen die de winkel binnenvliegt, daarna de man die in de deuropening blijft staan met een machete.

De mevrouw achter de kassa heeft een snelle reflex, want als ze de twee opmerkt, gaat ze naar achteren en sluit zichzelf daar op in het magazijn. Het duo merkt dat ze dan geen kans van slagen heeft en vertrekt, zonder buit.

"Het was zeer heftig voor het personeel om dit zo mee te maken, zeker midden in de nacht. De schrik zit er erg goed in", zegt een politiewoordvoerder in Bureau NH.

Vuurwapen en machete

De eerste jongeman heeft een normaal postuur en gemiddelde lengte. Hij loopt de winkel binnen met een bivakmuts op. Hij heeft een donkere jas aan van het merk Under Armour en heeft een lichte broek aan, donkere schoenen en draagt donkere handschoenen. Hij richt een vuurwapen op het personeel.

De tweede jongeman is vrij dun en lang en heeft ook zijn gezicht met een masker bedekt. Hij draagt een donkere jas met capuchon en heeft donkere kleding aan: een donkere broek, donkere schoenen met witte zool, donkere handschoenen, heeft een rugzak op en een machete in zijn hand.