Overvallers nemen ruim 50 duizend euro aan brillen mee bij Zaanse opticienzaak 

Het duo gaat die bewuste vrijdag 24 januari rond 17.50 uur aan de Oostzijde in Zaandam gewapend met gereedschap te werk. Ze sturen direct het winkelpersoneel naar boven. De man die in de winkel staat, wordt de wenteltrap opgestuurd. Een van de twee mannen duwt hem omhoog, terwijl de ander beneden allemaal vitrines inslaat en er dure montuurtjes uithaalt. Hij stopt ze in een zwarte tas.

De andere dader komt weer van de trap af en helpt hem. Ze zijn snel weer weg met de buit van ruim 50.000 duizend euro aan brillen. Ze vluchtten op een zwarte ZIP-scooter. In alle snelheid is gezien dat daar twee keer een 0 in het kenteken staat.

Ze vertrekken richting de Peperstraat. De politie heeft nog naar ze gezocht, maar heeft ze niet meer gevonden.

Oranje werkhandschoenen

De ene man heeft een lichtgetinte huidskleur en is slank en lijkt tussen de 16 en 20 jaar. Hij is tussen de 1 meter 75 en 1 meter 85 en droeg een zwarte helm, een zwarte jas met een wit teken op de linker bovenarm en had oranje werkhandschoenen aan.

De tweede man heeft een donkere huidskleur en is ook slank en tussen de 1 meter 70 en 1 meter 80, dus iets kleiner dan die andere jongen. Ook hij droeg een zwarte helm en had zwarte schoenen aan met witte veters erin en droeg oranje werkhandschoenen.