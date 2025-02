Politie zoekt verdwenen telefoon in onderzoek naar dood dragqueen William

William vluchtte enkele jaren geleden uit Venezuela, omdat hij zich daar niet veilig en vrij voelde. Hier in Nederland voelde hij dat wel, en kwam dus naar ons land toe. William staat in de lhbtiq+-gemeenschap bekend als dragqueen Alyssa. Hier verdiende hij ook zijn geld mee. Verder werkte hij in een hotel in Amsterdam en had hij incidenteel en uit noodzaak betaalde seks.

Verdriet bij familie, zorgen in LHBTIQ+gemeenschap

Hij wordt in de nacht van zondag 19 op maandag 20 januari door een vriend dood aangetroffen in een huis, aan de Hogendijk in Zaandam. De dood van William leidt tot groot verdriet bij zijn familie en vrienden en tot ongerustheid in de queergemeenschap. De politie gaat uit van een misdrijf.

Hij zou die bewuste nacht volgens meerdere getuigen een afspraak hebben in het appartement in Zaandam. Of zijn werk en Williams geaardheid een motief zijn geweest voor zijn dood, is niet bekend.

De politie komt graag in contact met mensen die William in de avond van vrijdag 17 en zaterdag 18 januari hebben gezien of gesproken. Ook als je andere informatie hebt over zijn overlijden, hoort de politie dat graag.

Verdwenen telefoon

Daarnaast wil de recherche zijn telefoon vinden, die is namelijk nergens meer aangetroffen. Het gaat om een iPhone 13 Pro Max in de kleur Sierra Blue en zat in een doorzichtig hoesje. Heb jij informatie voor de politie? Laat dan van je horen.