SOS Dolfijn wil oplossing vinden voor 300 dolfijnen in Europese dierenparken

Op 11 maart is er een groot congres in Frankrijk waar veel van de Europese parken mee gaan praten over de toekomst. Want die is hard aan het veranderen. De inkomsten en dus het voortbestaan van deze Europese parken zijn onzeker. Het is volgens SOS Dolfijn tijd op samen met parken, overheden en dierenactivisten te kijken naar een oplossing voor de driehonderd dolfijnen en andere dieren in Europa die anders in de problemen dreigen te komen.

"Ik zag het eerder vanuit Stichting Leeuw. Op veel plekken besloot de overheid dat het verboden was om leeuwen en tijgers in circussen te houden. Maar wat er dan wel met de dieren moest gebeuren, was niet over nagedacht. Ik zie datzelfde nu hier gebeuren. We moeten nu bij elkaar komen om een oplossing te zoeken", zegt Robert Kruijff, voorzitter van SOS Dolfijn en directeur van Stichting Leeuw in Anna Paulowna.

Als Haarlemmerolie tussen de partijen

In de discussie over wat er met de dieren moet gebeuren, lijken de partijen soms recht tegenover elkaar te staan. Dierenactivisten kijken heel anders naar de zaken dan de dierenparken of de overheden die de regels opstellen. Kruijff: "Wij willen eigenlijk als een soort Rode Kruis te werk gaan. We oordelen niet, maar hebben wel de kennis in huis. We willen verbinding maken en zoeken naar de beste oplossing."

