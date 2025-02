Adressen en namen van huurders bij Eigen Haard op straat door datalek

Een van de voormalige huurders kwam erachter, vertelt ze tegen AT5. "Ik heb mezelf gegoogeld en kwam deze site tegen. En toen heb ik zitten scrollen naar beneden en kwam ik mijn gegevens tegen. De laatste keer dat ik mezelf heb gegoogeld is inmiddels vijf maanden geleden. Ik weet dat dit een lek vanuit hen is, aangezien ik die woning via hen heb gehuurd."

Een woordvoerder van de woningcorporatie noemt het 'onwijs waardeloos dat dit is gebeurd'. "Het zijn gegevens uit 2016, die gelekt zijn via een applicatie van een bedrijf dat niet meer bestaat." De applicatie was bedoeld voor huurders om door te stromen naar andere woningen van de woningcorporatie, maar de huurders hadden hun gegevens wel via Eigen Haard doorgegeven.