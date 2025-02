Bakfietsloodgieter Job voorkomt extra kosten omdat hij geen parkeerplek kan vinden

De 55-jarige Carmen O'Dwyer uit het centrum was in shock toen ze de rekening zag van de loodgieter die ze had ingeschakeld voor een lekkage. De eerste keer dat de loodgieter zou komen, kon hij geen parkeerplek vinden. Na 45 minuten zoeken besloot hij het op te geven en werd een tweede afspraak gemaakt, twee dagen later.

De tweede afspraak verliep vlotter qua parkeren, maar ook hier werden opnieuw voorrijkosten (ook arbeidsloon voor de tijd van het zoeken naar een plek) en de parkeerkosten die de loodgieter zelf had betaald in rekening gebracht. Deze kosten waren exclusief het arbeidsloon en de materialen die nodig waren voor de reparatie.

Bakfietsloodgieter

Maar er zijn ook alternatieven. Job van Oostrum is 10 jaar loodgieter in Amsterdam en besloot 3 jaar geleden zijn werk op een duurzame manier te doen: met de bakfiets.

"Het verbaast me dat nog niet meer loodgieters de overstap maken naar de bakfiets", zegt Job. "Als ik naar de groothandel ga, ben ik de enige die dit doet. Iedereen heeft het over de nadelen, maar ik vind het juist fijn om met de fiets te werken. Het is praktisch en ik kom overal tussendoor."