Inbrekers verschansen zich bij kringloop en stelen kluis met duizenden euro’s

De sporen daarvan zijn nog te zien bij de voordeur, waar een grote ster in de ruit zit. "Dit zijn geen mensen die rekening gaan houden met wat voor soort winkel ze beroven", vertelt Verhoef. De opbrengst van de kringloopwinkel gaat naar mensen in nood in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

In de kluis zat zo'n drieduizend euro aan wisselgeld. "Ongeveer twintig procent van onze klanten betaalt contant, dus het is een flinke geldsom waar ze mee aan de haal zijn gegaan. Gelukkig denk ik dat we wel redelijk goed verzekerd zijn voor alle schade. Het is gewoon jammer, de winkel loopt zo mooi en dan krijg je dit."