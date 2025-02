Kroegkater Sambal na anderhalve maand weer terug: "Hadden hoop al opgegeven"

De manager van het café kreeg vanmorgen het verlossende telefoontje. Sambal was gevonden in de Leidsestraat, tot enorm veel vreugde bij de barvrouwen. Marijn: "Het is zo fijn dat hij weer terug is". Barkeeper Merel kon het nieuws haast niet geloven: "We sprongen echt een gat in de lucht, ongelofelijk."

Groot mysterie

Het is en blijft een groot mysterie wat er allemaal met de kater de afgelopen weken gebeurd is. "En we zullen dat ook nooit te weten komen ook", vertelt Marijn. "Was het maar zo'n feest dat we met hem konden praten, dan hadden we het hem even gevraagd. We hebben geen idee. Het enige dat we wel weten, is dat hij heel erg dik geworden is."

Sambal was sinds begin januari kwijt. Een medewerker vond zondagochtend 5 januari zijn halsband met gps-tracker in een fietskratje, waardoor de angst heerste dat de kat door iemand was meegenomen. Het personeel van het café was er kapot van. "We hebben er heel veel voor over om hem terug te vinden", zei mede-eigenaar Loran Zonnenberg destijds tegen AT5.

Harten gestolen

De jonge, rode kater steelt altijd de harten van het personeel en de klanten. "Dat is vooral te danken aan zijn persoonlijkheid. Hij is zo speels en sociaal. Mensen komen regelmatig speciaal terug voor Sambal. We kunnen niet zonder hem."

De afgelopen weken is daarom met man en macht gezocht om hem terug te vinden. Ondernemers hebben rondom de Nieuwmarkt posters op de ramen geplakt en bewoners deelden rondom het café flyers uit. Er is zelfs nog overwogen om een speurhond in te zetten.