GVB heeft vier opties voor nieuw metronetwerk, reizigers kunnen meepraten

"Een verandering in het metronetwerk heeft ook invloed op mensen hun dagelijks leven en hun reis", geeft wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) toe. "Daarom is het belangrijk om te horen welk effect de verschillende opties hebben op inwoners, reizigers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarom gaan we in gesprek."

Alternatief vervoer

Het GVB heeft de afgelopen tijd voor iedere optie onderzocht of de reistijd van groepen inwoners toeneemt of juist afneemt. Ook is nu bekend welke groepen reizigers moeten overstappen bij de nieuwe opties. Er gaat nog met reizigers gesproken worden over alternatief vervoer op stations als de metro uitvalt en de veiligheid op perrons waar overgestapt moet worden.

Er vinden bijeenkomsten plaats in Nieuw-West, West, Oost, Zuidoost, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Reizigers kunnen daar meer uitleg krijgen en hun eventuele zorgen uitten. Ook is er een online vragenlijst opgesteld.