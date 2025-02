Handhavers schreven vorig jaar 14 boetes uit voor door rood lopen

Sinds vorig jaar mogen naast politieagenten ook handhavers boetes aan fietsers en voetgangers uitdelen. Van de boetes voor door rood lopen werden er tien in het centrum uitgeschreven. Daarbuiten zijn die bekeuringen hiervoor op één hand te tellen. Deze cijfers staan los van de boetes die de politie hiervoor uitschrijft.

Boetes voor door rood lopen werden vorig jaar met 12,5 procent naar 90 euro verhoogd. Procentueel gezien stegen ze daarmee het hardst van alle verkeersboetes.

Voor fietsers die door rood reden, schreven handhavers meer boetes uit: 48 in totaal. 22 keer gebeurde dat in het centrum, 11 keer in Oost. Ook in West (8 keer), Zuid (4) en Nieuw-West (3) kwam het voor.

Fietsverlichting en telefoongebruik

Voor het telefoongebruik op de fiets schreven handhavers 182 bekeuringen uit. Dat gebeurde het vaakst in het centrum (66), gevolgd door West (42), Nieuw-West (26) en Zuid (19).

Voor fietsen zonder verlichting werden de meeste boetes uitgeschreven door handhavers (312). Meer dan de helft van die boetes werden uitgeschreven in Nieuw-West. In West reikte het aantal net boven de 100. In het centrum schreven handhavers hiervoor 13 keer een boete uit.

Eerst waarschuwing, daarna boete

Volgens de gemeente krijgen fietsers bij fietslichtcontroles veelal eerst een waarschuwing en vaak een fietslampje cadeau. Als je daarna nog een keer wordt aangehouden, krijg je wel een boete.