Strafmaatregel dreigt voor Haarlemse basisscholen die niet meedoen aan doorstroomtoets

Het gaat om de Haarlemse basisscholen De Peppelaer, De Argonauten en De Molenwiek. De scholen hebben een brief ontvangen van VVD-staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) waarin staat dat ze de doorstroomtoets voor 7 maart moeten afnemen bij alle leerlingen van groep acht. Anders volgt mogelijk een 'spoedaanwijzing'. Dat is een heftige maatregel, waarbij het ministerie zelfs de financiering van de scholen deels kan stopzetten.

De scholen adviseerden de ouders van de leerlingen in groep acht om niet mee te doen aan de toets, die een belangrijke rol speelt bij de keuze voor de middelbare school. De doorstroomtoets is volgens hen een slecht middel voor de schoolkeuze.

'Dit is disproportioneel'

Remco Prast van onderwijsorganisatie Leve het Onderwijs! treedt op als woordvoerder namens de schoolbesturen. Hij is verbaasd door de brief van de staatssecretaris. "Dit is disproportioneel. Zo'n maatregel wordt alleen maar opgelegd bij echt wanbeheer. Bij fraude met geld of examens bijvoorbeeld. Dan wordt de wet overtreden, maar er is hier geen sprake van wanbestuur. Ik geloof daar echt niet in."

De doorstroomtoets kwam vorig jaar in de plaats van de vertrouwde CITO-toets. Maar de methode is erg omstreden in de onderwijswereld. Prast: "De toets kijkt maar naar een smal deel van de lesstof. Het gaat alleen om rekenen, taal en begrijpend lezen. Niet op de rest van wat de kinderen leren. En het is niet duidelijk waarop precies wordt geselecteerd, de criteria zijn niet helder. Het werkt gewoon niet."

