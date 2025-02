Petitie tegen bezuinigingen op openbaar vervoer overhandigd in Den Haag

Van der Horst ging vandaag met de trein naar Den Haag toe, zo bleek uit een foto die ze op Instagram plaatste. "Op weg naar Den Haag om de kaalslag in het OV te stoppen!", schreef ze.

Afgelopen september bleek dat er vanaf 2026 in totaal zo'n 110 miljoen euro per jaar minder naar de vervoerregio's van Amsterdam en Den Haag/Rotterdam gaat. De Haagse burgemeester Jan van Zanen vreest zelfs dat het een prijsverhoging van 12 procent voor reizigers in het openbaar vervoer zorgt, zo zegt hij tegen het AD. Ook zou het kunnen dat er minder trams en bussen gaan rijden. Van Zanen noemt het 'heel teleurstellend' en 'retedom'.

In de petitie worden de bezuinigingen 'onacceptabel' genoemd. "De politiek is nu aan zet om de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het ov voor miljoenen Nederlanders te waarborgen."