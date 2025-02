Verdachte poging moord ex-vrouw wijst naar eigen dochter: "Zij kwam met een mes op mij af"

Volgens de dochter - die toen 18 jaar was en nu 20 is - is de band met haar vader altijd complex geweest, zo leest ze voor uit haar slachtofferverklaring. "Ik was altijd papa's kindje, zijn favoriet, maar ik zag hoe hij met de jaren steeds gewelddadiger werd." Ze voelde zich 'machteloos' op de dag van de tragische gebeurtenis. "De emotionele schade is enorm. Ik ben zwaar teleurgesteld in mijn vader. Het is alsof wij niet van zijn eigen vlees en bloed zijn."

De slachtofferverklaring van de ex van de verdachte wordt voorgelezen door haar advocaat. "Het gebeurde in een periode waar onze kinderen hun vader juist hard nodig hadden. Hij heeft ons gevoel van veiligheid in ons eigen huis vernietigd."

'Fout gemaakt door erheen te gaan'

R. zelf geeft aan dat hij heel erg veel spijt heeft dat hij die bewuste ochtend naar het huis is gegaan en zonder toestemming naar binnen is gegaan. "Ik heb een fout gemaakt door daar heen te gaan, maar ik wilde alleen praten en niemand vermoorden."

Op 11 maart doet de rechtbank uitspraak.