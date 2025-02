Philip Freriks houdt 4 mei-voordracht in Nieuwe Kerk, Schoof spreekt tijdens herdenking

Philip Freriks (80) zwaaide vorige maand af bij de Slimste Mens, het quizprogramma dat hij sinds 2012 presenteerde. Daarvoor was Freriks veertien jaar lang presentator van het Achtuurjournaal. Freriks schreef ook meerdere boeken, waaronder 'De Meridiaan van Parijs', 'Gare du Nord', 'Jantje' en 'Les Chats de Lili'.

De 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk is ieder jaar voorafgaand aan de Nationale Herdenking op de Dam. Die wordt één keer in de vijf jaar gehouden door de minister-president. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat er in Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.