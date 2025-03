Spillebarrels willen nieuw 'carnavalsdrama' voorkomen met speciale maatregelen

De Spillebarrels bestaat uit zestien tieners: elf jongens en vijf meiden. "Een paar jaar geleden zijn we begonnen bij de Kinderoptocht", vertelt Sem Lakeman. "In 2023 besloten we ons in te schrijven voor de Grote Optocht, en mochten we meedoen. We hebben extra leden toegevoegd, en in een schuur bouwden we aan een wagen."

Vorig jaar deden ze weer mee. Maar de carnavalsvierders houden te weinig rekening met het gewicht van hun wagen. "Achter hadden we een dubbele as, met vier wielen. Alleen waren dit kruiwagenbanden, die niet zoveel gewicht aankonden", aldus de achttienjarige Sem. "Met speakers, aggregaten, de motor, een houten pop en met onszelf hadden we ruim 600 kilo."

Tekst gaat verder onder de foto.