Nieuw onderzoek moet oorzaak vissterfte Tunnelput aan het licht brengen

"We waren in ieder geval blij dat we nog best behoorlijk wat kleine visjes hebben gevangen, daar werd vooraf door de leden van de vereniging aan getwijfeld", vertelt Jonna.

"De vissen die we hebben onderzocht, waren in goede conditie. Ze waren goed doorvoed en hadden geen beschadigingen of parasieten. Het waren wel allemaal relatief kleine vissen, de meeste grote karpers hebben de zomer niet overleefd."

Zorgen over zuurstof

Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het water van de Tunnelput met een gemiddelde diepte van zo'n twee meter en twintig centimeter behoorlijk ondiep is en dat er veel rotzooi op de bodem ligt.

Niet alleen liggen er veel takken en boomresten onder water, er ligt ook best veel afval en vuilnis, aldus Molenaar.

De hoeveelheid planten die in het water groeit is heel beperkt en dat heeft te maken met de zuurstof schaarste in water en bodem van de Tunnelput. Dat gebrek aan zuurstof is mogelijk een van de oorzaken van de vissterfte van afgelopen zomer.

Goed in de gaten houden

"Wij raden de vereniging dan ook aan het water van de Tunnelput goed in de gaten te houden. Als het zuurstofgehalte nog verder daalt, bijvoorbeeld als het hard regent, kan dat voor de vissen opnieuw een probleem worden."