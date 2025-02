Bewoners verbaasd en geschrokken na explosie Grote Kerk in Hoorn

De vuurwerkbom werd geplaatst naast een woning op de begane grond van het appartementencomplex in de Grote Kerk. Op de plek waar de bom is afgegaan, is een zwarte roetvlek te zien. Op het moment van de explosie waren de bewoners niet thuis.

Geschrokken buurtbewoners

Hoewel er geen brand uitbrak, zijn de bewoners geschrokken van het incident. Meerdere bewoners vertellen aan NH dat ze een harde knal hoorden.

„Mijn slaapkamerraam zit aan de kant waar de bom is geplaatst,” zegt een bewoner van de vijfde etage. „Toen ik de knal hoorde, ben ik direct gaan kijken. Ik zag een enorme rookwolk, maar geen daders wegrennen.”

Een andere buurtbewoner, die NH bij de ingang van het complex te woord staat, wijst beduusd op de afdruk die de explosie op de gevel heeft achtergelaten. „Hier ligt nog stof. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar ben blij dat het niet verder escaleerde.”

Over het motief tasten de bewoners in het duister. Wel zou in de woning naast de ontploffingsplaats onlangs een nieuw huishouden zijn ingetrokken.

Politie op zoek naar verdachte

De politie is een onderzoek gestart en heeft een verdachte in beeld, aldus een woordvoerder. Deze persoon zou voorafgaand aan het plaatsen van het explosief de buurt hebben verkend. Of het om een gerichte actie gaat, is nog niet bevestigd.

Een explosievenverkenner van de politie stelt vast dat alle explosieven zijn afgegaan, maar dat de benzinefles intact bleef. Die wordt nu onderzocht.

De politie heeft een signalement van de verdachte vrijgegeven. Het gaat om een lange, slanke man, gekleed in een zwarte trainingsbroek, winterjas, bivakmuts en schoenen. Hij droeg een zwarte sportrugzak met een Nike-logo.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De politie zoekt ook camerabeelden die tussen 22.00 en 23.00 uur zijn gemaakt. De verdachte zou vermoedelijk vanaf het Gerritsland in de richting van de Grote Kerk hebben gelopen.