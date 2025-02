Hondje gered uit zee bij Velsen, maar sterft alsnog bij dierenarts

Bart: ''Ik wilde haar vastmaken aan de lijn, maar voor ik het wist sprong ze de pier op. In plaats van het pad te volgen, stak ze recht over en duikelde aan de andere kant het koude water in. Het eerste wat ik deed was 112 bellen. En dan is het maar hopen dat er snel redding komt. Natuurlijk kwam het meteen in me op achter het beestje aan te springen, maar toen schoot door mijn hoofd wat half december vlak bij mijn huis in Krommenie is gebeurd. Daar zijn twee mensen verdronken, vermoedelijk doordat de één de ander wilde redden.''