Zonnepark Schiphol doet pijn aan de ogen: Polderbaan bij zonnig weer dicht door schittering

Reactie pilotenvakbond

"Signalen van vliegers die last hebben van schittering zijn bij ons bekend. Reflectie van licht kunnen bij een landing leiden tot afleiding en tijdelijk het zicht verminderen. Gelukkig kunnen we dat ondervangen met een zonnebril en is voorlichting aan (buitenlandse) piloten van belang.

Wij zijn niet betrokken bij de voorwaarden of advisering over de zonneparken. Als er sprake is van het niet opvolgen van internationale voorschriften en guidelines van bijvoorbeeld ICAO [Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, red.] dan is dat een kwalijke zaak die zo snel mogelijk opgelost moet worden.”