Bewoner vastgebonden bij woningoverval in Egmond aan den Hoef

De politie ontving de melding van de bewoner zelf, die tijdens de overval werd vastgebonden, maar erin slaagde te ontsnappen. Het slachtoffer raakte niet fysiek gewond, maar de overval wordt door de politie als 'zeer ingrijpend' omschreven.

Na de melding heeft de politie onmiddellijk een onderzoek ingesteld in en rondom de woning. De verdachte, een 45-jarige man uit Alkmaar, werd al snel aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, aangezien het onderzoek naar de overval nog in volle gang is. Het is momenteel nog onduidelijk op welk tijdstip de overval precies heeft plaatsgevonden, maar de politie onderzoekt de zaak verder.

De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden.