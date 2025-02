Twee seizoenen in één week: van vorst naar lentezon

Vannacht was het koud in Nederland, met in het duingebied bij Wijk aan Zee een temperatuur van -6 graden. Goed nieuws voor schaatsliefhebbers in Kudelstaart, waar tientallen mensen hun schaatsen ombonden.

Lentezon

In de loop van vandaag neemt de vorst langzaam af, maar de krachtige oostenwind zorgt ervoor dat het nog steeds kil aanvoelt. Vooral langs het IJsselmeer is de wind flink, wat de kou extra versterkt.

Het blijft vandaag droog en zonnig. Morgen verandert het weer: er komt wat meer bewolking opzetten en de lichte vorst blijft aanwezig, met temperaturen net onder nul. Ook de wind blijft fors, met kracht 6.

Donderdag komt er zachtere lucht het land binnen, waardoor de temperatuur zich richting de 11 graden beweegt. Vrijdag wordt het zelfs écht lenteachtig. Met een verwachte temperatuur van 15 graden is het dan 'kassa', aldus weerman Visser. "Waar je vandaag nog kunt schaatsen, kun je vrijdag al in een lentejas naar buiten."