'Koninklijk' optreden voor West-Friese band in Dubai: "Een geweldig avontuur"

In april stapt een gezelschap van tien personen op het vliegtuig om er enkele dagen later een optreden te verzorgen. Het contact met de organisatie kwam er via zanger Jeffrey Oud, die solo al drie keer eerder is uitgenodigd. "Ze hebben enkele beelden en opnames van ons gezien en waren enthousiast. Alles wordt betaald, vlucht, hotel, huur van apparatuur, alles."

'Krenten uit de pap'

Het voormalige Oranjebal in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten is omgedoopt tot het Koningsfeest. "Misschien hebben ze dat speciaal voor ons gedaan", grapt Koning-zanger Oud. "Dit zijn voor een band wel de krenten uit de pap. In Dubai wonen en werken duizenden Nederlanders en veel van hen komen naar dat feest."

Bassist Alex Mol kan niet wachten tot het zover is. Het is weer eens iets anders dan een optreden op de eigen kermis of een lokaal festival. "Je wilt als muzikant groeien. Eerste optreden, dan nog één, spelen op een festivalletje, misschien een keer in Paradiso. En dan nu naar Dubai. Ja, dat is natuurlijk een geweldig avontuur. Zelf ben ik nog nooit buiten Europa geweest, dus dan is dit wel bijzonder."

Ook Engelse liedjes

Koning brengt het beste uit de Nederpop-geschiedenis, zoals liedjes van De Dijk, Doe Maar en BLØF. "Iedereen kent altijd alle liedjes. In Dubai komen er ook veel buitenlandse bezoekers, dus we doen ook een aantal Engelse liedjes. Anders snappen ze er helemaal niets van."