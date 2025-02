Streep door vierde aanvliegroute Schiphol: wat betekent dit voor Noord-Holland?

Die vierde aanvliegroute leek een logische en goede stap, vond het vorige kabinet. Door een nieuwe aanvliegroute in te voeren, zouden vliegtuigen directer richting Schiphol vliegen en minder onnodige kilometers maken. Daarmee zou brandstof worden bespaard en minder schadelijke stoffen worden uitgestoten.

De vierde aanvliegroute zou grofweg vanuit Duitsland over Nijmegen en Gelderland gaan, om vervolgens via Utrecht en 't Gooi bij Schiphol uit te komen. Ook in die andere provincies is de afgelopen jaren regelmatig geprotesteerd tegen de plannen.

Bewoners verenigden zich in de actiegroep Stop4deroute omdat ze vreesden dat 1,3 miljoen mensen meer overlast zouden krijgen. Begin februari sloegen de bezorgde burgers nog alarm tijdens een protest bij de Tweede Kamer.

Lees verder onder de video