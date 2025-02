Arend zoekt in Andijk het onderduikadres van zijn vader

Arend vermoedt dat zijn vader in Andijk terecht is gekomen via het 'gele kerkje' dat door zijn opa, de architect Commer de Geus in 1928 is ontworpen. "Mogelijk had hij daardoor contacten, die hij tijdens de oorlog kon gebruiken", vertelt Arend.

"Ik denk mijn vader onderdook om aan de Arbeidseinsatz te ontkomen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mochten alleen blijven studeren na het ondertekenen van een loyaliteitsverklaring aan de Duitsers. Anders liepen ze het risico te werk gesteld te worden in Duitsland".