Schagenaar (58) die man uitlokte om buurvrouw te verkrachten moet de cel in

G.S. doet zich vorig jaar februari op een sekssite voor als zijn buurvrouw en raakt daar in gesprek met de Heilooër. Met hem bespreekt hij een verkrachtingsfantasie. Hij vertelt dat 'ze' al eens is verkracht en dat opnieuw wil ervaren - thuis op een onverwacht moment. S.A. rijdt vervolgens naar Schagen en klopt aan bij de buurvrouw, die op dat moment alleen thuis is.

Als ze nietsvermoedend opendoet, stormt hij naar binnen en probeert haar met veel geweld te overmeesteren. Na een worsteling en verschillende klappen op haar hoofd, wurmt ze zich los en vlucht naar buiten.

Grote zoektocht

Na een grote zoektocht en het delen van camerabeelden op Bureau NH en Opsporing Verzocht, wordt de Heilooër, die op dat moment nog in Julianadorp woont, twee weken later aangehouden.

Als uit verhoren en het online onderzoek blijkt dat hij op afspraak naar het huis van de vrouw is gegaan, leidt het IP-adres van het nep-account naar haar buurman. De twee hadden altijd goed contact en ze dronken regelmatig samen koffie, verklaarde de buurvrouw tijdens de zitting.

Van ex-vrouw tot dochters van vrienden

In totaal had de Schagenaar onder verschillende namen - van zijn inmiddels ex-vrouw tot dochters van zijn vrienden - contact met vijftig accounts. In die gesprekken deelde hij niet alleen verkrachtingsfantasieën, maar ook persoonlijke gegevens van de vrouwen. "Zij liepen hierdoor het risico dat wildvreemde mannen hen ongewild zouden benaderen", aldus de rechter.