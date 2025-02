Bewoners Maasstraat Purmerend voorlopig nog niet terug na explosie

Op zondagochtend 15 december werd een vuurwerkbom door de brievenbus van een woning aan de Maasstraat in Purmerend gegooid. De explosie veroorzaakte een enorme vlammenzee en de 16-jarige zoon van de bewoonster raakte zwaargewond. Twee verdachten uit Purmerend zitten nog steeds vast in verband met de explosie.

Bewoonster huis explosie mag niet terugkeren

Ruim twee maanden na de explosie aan de Maasstraat in Purmerend staan alle vijf woningen nog leeg. Woningcorporatie Intermaris heeft bevestigd dat de woning waar de bom naar binnen werd gegooid, gesloopt moet worden. De bewoonster mag niet terugkeren.

“We hebben de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden, omdat de woning volledig is uitgebrand, niet meer bewoonbaar is en gesloopt moet worden. Dat betekent dat de bewoonster niet langer huurder is van de woning aan de Maasstraat. Tussen Intermaris en de bewoonster bestaan daarom geen verplichtingen meer die voortvloeien uit de huurovereenkomst”, verklaart een woordvoerder van de woningcorporatie.

De andere bewoners kunnen na herstelwerkzaamheden wel terugkeren. Van twee woningen verwacht Intermaris dat de bewoners eind maart terug kunnen keren. Voor de overige twee panden loopt nog onderzoek om te bepalen of herstel mogelijk is.

Burgemeester heeft contact met familie

Of de moeder en haar zoon nu op straat staan, is onduidelijk. Een woordvoerder van de gemeente Purmerend laat weten dat burgemeester Ellen van Selm meeleeft met het slachtoffer en dat er contact is met de familie.

Vanwege privacyredenen kan de gemeente niet ingaan op individuele dossiers. Wel geeft de woordvoerder aan dat inwoners bij de gemeente een woningurgentie kunnen aanvragen. De gemeente beoordeelt vervolgens of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. "We kijken altijd breed naar de situatie van een aanvrager, zoeken naar mogelijkheden en begeleiden dit proces," aldus de gemeente.

Nieuwe camerabeelden, 50 tips

Begin deze maand heeft de politie nieuwe camerabeelden vrijgegeven van de verdachten die een explosie veroorzaakten bij de woning aan de Maasstraat. Er zijn inmiddels zo'n vijftig tips binnengekomen.