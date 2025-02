112-blog | Woningoverval in Egmond aan den Hoef, bewoner gekneveld • Mogelijke explosie bij kerk in Hoorn

8 minuten geleden

Vanochtend om 7.00 uur kreeg de politie een melding van een woningoverval aan het Zomerdijkje in Egmond aan den Hoef, afkomstig van de bewoner zelf. Het slachtoffer, die gekneveld werd, wist te ontsnappen. De politie omschrijft de overval als 'zeer ingrijpend' voor de bewoner en is inmiddels met een onderzoek gestart in en rondom het huis.

Er wordt gezocht naar een verdachte, maar het is nog onduidelijk of deze al is aangehouden. Ook is onbekend wanneer de overval precies begon.