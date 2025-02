112-blog | Politie vermoedt verband bij explosies RKZ Beverwijk

17.26 uur

De politie gaat ervan uit dat de reeks explosies bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk met elkaar verband houden. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de recherche denkt dat de explosies zijn uitgevoerd in opdracht van één opdrachtgever.

Op 25 en 26 november vorig jaar vonden er explosies plaats bij het ziekenhuis. Bij de ontploffing op 26 november brak er brand uit in een draaideur van het ziekenhuis. Hiervoor is nog niemand aangehouden. Bekijk hier beelden van die dagen.

Op zondag 12 januari is het opnieuw raak, maar dit keer is er wel iemand aangehouden: een 37-jarige Beverwijker. Hij zit nog steeds vast.

De politie vraagt mensen die meer weten over de explosies zich te melden.