Amsterdam-Rijnkanaal vandaag en morgen weer uren dicht voor reparatie hoogspanningskabels

Twee hoogspanningslijnen braken af en één raakte beschadigd. Als gevolg van de aanvaring was het kanaal de hele middag afgesloten voor vaarverkeer. Het Amsterdam-Rijnkanaal is een van de drukste kanalen ter wereld, dus de stremming had voor veel schippers gevolgen.

Nadat de kapotte kabels uit het water werden gehaald en Rijkswaterstaat er zeker van was dan er niet nog meer kabels beschadigd waren geraakt, werd de afsluiting op het kanaal rond 16.00 uur opgeven.

De hoogspanningslijnen moeten nog wel hersteld worden. Dat gaat vandaag en morgen voor een deel gebeuren. Op beide dagen legt netbeheerder Tennet midden op het water een ponton, waarop technici de geknapte kabels met een nieuw tussenstuk weer aan elkaar maken, meldt Rijkswaterstaat.

Meer werkzaamheden nodig

Morgen verwijdert de netbeheerder de andere kapotte geleider, daarna kan één van de twee defecte circuits weer aangezet worden.

Om alle schade te kunnen herstellen is Tennet langer bezig. Op een later moment moeten er dus opnieuw werkzaamheden uitgevoerd worden, aldus Rijkswaterstaat. Er is daarvoor nog geen geschikt moment uitgekozen.