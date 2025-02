Ajax haalt Ryan van de Pavert binnen als verdediger: "Man met bluf en bravoure"

Van de Pavert is een Amsterdammer en speelde in 2017 zijn debuut in de jeugdopleiding van Ajax. Vorig jaar speelde hij ook enkele wedstrijden bij Jong Ajax.

Bluf en bravoure

Ajax-bestuurder Marijn Beuker is "blij dat Ryan zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend". "Ryan is erg snel, explosief en wendbaar, en heeft een grote motor. Bovendien is hij een echte Amsterdammer, die de nodige bluf en bravoure meeneemt. We zien voor hem een mooie toekomst weggelegd bij ons.”