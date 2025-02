'Team Mocro Maffia-acteur uit competitie gehaald'

NFC zou eerder deze maand al de beslissing hebben genomen om de wedstrijden en trainingen van het elftal voor twee weken stil te leggen. Nu is het team dus definitief uit de competitie gehaald. NFC was niet in staat om onze redactie telefonisch te woord te staan, de club komt later deze week nog met een verklaring over het terugtrekken van het elftal.

Eventuele vervolging

De KNVB bevestigt tegenover AT5 dat NFC zelf heeft besloten het elftal terug te trekken. "Dit heeft het bestuur afgelopen vrijdag zowel telefonisch als per mail aan ons laten weten."

Het is dus geen beslissing van de KNVB, aldus een woordvoerder. "Verder loopt bij ons nog een onderzoek van de aanklager voor een eventuele tuchtrechtelijke opvolging."

Mishandeling en vechtpartij

Meftah, die voornamelijk bekend is van zijn rol in de serie Mocro Maffia, is begin deze maand door de politie aangehouden voor betrokkenheid bij een mishandeling van een keeper van een andere club. Na afloop van die wedstrijd vond de mishandeling plaats na een confrontatie tussen de doelman en drie spelers van een tegenstander van Amstelveen Heemraad die eerder op de dag hadden gespeeld.

"Daarop klommen zij over het hek en stortten ze zich met z'n drieën op hem. Hij kreeg heel wat klappen", aldus een ooggetuige. Een politiewoordvoerder liet eerder weten dat bij die mishandeling een helm is gebruikt.

Later werd bekend dat Meftah vorig jaar september ook al betrokken was bij geweld rondom een voetbalwedstrijd. Hij zou toen een tegenstander een klap hebben gegeven, waardoor hij met oogletsel naar het ziekenhuis moest. Het slachtoffer deed later aangifte van zware mishandeling door hem.