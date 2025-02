Schipper Carin zit urenlang met 750 ton knakworstblikken in haar maag

"We liggen hier gewoon vast tot we er door mogen, maar wanneer is geheel onbekend", vertelt schipper Carin Sakko. "Ik moet morgenochtend om 6 uur lossen in Antwerpen. En ik heb een kind aan boord dat niet naar een internaat kan, omdat ik niet van boord kan."

Sakko vertrok vanochtend vroeg vanuit IJmuiden met 750 ton blikrollen, waarvan onder meer knakworstblikken worden gemaakt. Maar ter hoogte van Diemen kreeg ze te horen dat ze niet verder mocht varen. Er leek even sprake dat de stremming 24 uur tot wel 48 uur zou gaan duren, terwijl omvaren zo'n twee dagen zou kosten.

Zo lang duurde het uiteindelijk niet. Het lukte Rijkswaterstaat en netbeheerder Tennet rond 15.30 uur om de kapotte hoogspanningskabels uit het water te vissen, waarna het scheepvaartverkeer kon worden hervat.