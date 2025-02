Schaatspret in Kudelstaart, al is het maar voor even

"Wij zijn zaterdag al begonnen met de voorbereidingen", vertelt een vrijwilliger van de koek-en-zopiekraam. Omdat de voorjaarsvakantie in de Regio Noord vandaag is begonnen, was het direct na de opening al gezellig druk op de ijsbaan.

Op tijd dicht

Helaas was de ijspret dus maar van korte duur en ging de baan nog voor de middag dicht. Door de felle zon begon het ijs te smelten, waardoor het te gevaarlijk werd om op te schaatsen. Daar hadden niet alle schaatsliefhebbers rekening mee gehouden. "Ik ben samen met mijn dochter helemaal uit Bloemendaal hierheen gekomen. Maar we waren net te laat, dus we gaan maar weer richting huis", vertelde een man die rond 12.00 uur bij de inmiddels gesmolten baan aankwam.

De vroege sluiting was noodzakelijk om de kwaliteit van het ijs zoveel mogelijk te behouden, legt ijsmeester Nico Kuipers uit. Hij wil de schaatsbaan morgenochtend graag weer opengooien. “Door op tijd te sluiten, blijft er meer ijs liggen. Dat scheelt ons vannacht werk om een goede ijsvloer te maken voor morgenochtend."

In de startblokken voor morgen

Om de baan weer gereed te maken, gaat Kuipers met een aantal andere vrijwilligers vannacht hard aan de slag. "Zodra het dan weer gaat vriezen, het liefst twee graden onder nul, brengen we met een trekker een nieuw laagje water aan op het parcours. Als dat laagje bevroren is, herhalen we dat." Het proces neemt ongeveer de hele nacht in beslag. "Maar gelukkig wisselen de ijsmeesters elkaar af in teams", lacht Kuipers.

Dankzij de inspanningen van Kuipers en zijn team, kan er morgenochtend opnieuw geschaatst worden in Kudelstaart. De baan opent officieel om 9.00. Volgens de ijsvereniging is de kwaliteit van het ijs 's ochtends vroeg het best, dus schaatsliefhebbers wordt geadviseerd om zo vroeg mogelijk te komen. Voor de laatste updates kunnen geïnteresseerden ook terecht op de Facebookpagina van Stichting Skeelerbaan & Natuurijsbaan Kudelstaart.