Steekpartij in Noord, slachtoffer naar ziekenhuis

De politie kreeg rond 16.00 uur de melding van het steekincident. Het slachtoffer is volgens een woordvoerder van de politie op meerdere plekken in het lichaam gestoken. Of het een man of vrouw betreft en wat zijn/haar leeftijd is, is nog onduidelijk.

Aanhouding

De politie heeft een verdachte aangehouden en gaat ervan uit dat er niet meerdere daders bij betrokken zijn geweest.