Deze leerlingen staan weer te popelen om naar hun unieke school in Den Helder te gaan

Saleha heeft een heel andere achtergrond. Haar familie komt oorspronkelijk uit Jemen. Haar vader heeft in Dubai gewerkt, maar daar moesten ze weg toen het werk ophield. Terug naar Jemen kan niet vanwege de oorlog. Zij is blij dat ze op Villa aan Zee zit. "Ik vond de tijd in het asielzoekerscentrum moeilijk. Het was lastig om je daar aan te passen en vrienden te maken. Deze school is echt heel leuk, juf Ilona is lief. Ik wil later ingenieur of politieagent worden."

Thuis komen op school

Die lerares, Ilona Ruigrok, ziet hoe belangrijk de school is voor de leerlingen. "Bij een 'normale' school maken de kinderen op de laatste dag vóór de vakantie er een feestje van. Dat is hier anders. Ze vinden het heel verdrietig dat ze een week niet kunnen komen. Als school daarna weer begint, zie je hoe gelukkig ze daarmee zijn. Deze school is hun alles, al hun vrienden zitten hier. Dit is hun thuis."

