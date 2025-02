De jongeren van toen zijn 40 jaar ouder: zangkoor 'Voices' zoekt nieuwe stemmen

Voor Hans Koelemij werd het koor meer dan een tijdelijke hobby. Het zingen heeft al 40 jaar een vaste plek in zijn leven en heeft hem ook zijn grote liefde gebracht: "Ik heb mijn vrouw bij een van de jongerenkoren leren kennen en we zijn samen heel lang lid geweest."

Hans gaat nu in z'n eentje naar de zangavond, nadat zijn vrouw een aantal jaar geleden overleed. De andere koorleden stonden voor hem klaar tijdens die nare periode, maar Hans verwerkte het eerste verdriet voornamelijk alleen. "Ik trok me best wel terug. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar", lacht hij verontschuldigend.

Het zingen en samenzijn bij de repetitie was al steun genoeg. "Het kon nog zo'n rotweek zijn, als ik hier geweest ben is het weer helemaal geweldig."

Nieuwe leden

Dirigent Israh Badwy is zelf nog maar recent bij het koor, maar roemt de leden. Zij ervaart de groep als een club met een fijne energie, die ook thuis doorstudeert, waardoor zij de samenzang elke week naar een hoger niveau kan brengen. Het repertoire bestaat uit hedendaagse popliedjes.

Om die nog mooier en voller te laten klinken, ziet ze heel graag nieuwe leden komen. Vooral sopranen, tenoren en bassen zijn nodig, maar ook met alten zijn ze blij. Eigenlijk is iedereen welkom bij het koor.