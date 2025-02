Kees' kever was total loss na eerste carnavalsoptocht in Zwaag

Het idee om mee te doen aan de eerste carnavalsoptocht werd beklonken in de kroeg. Kees en zijn vrienden besloten mee te doen als de soldaten van de Engelse tv-serie 'Dad's Army'. Waar andere deelnemers een trekker of paard gebruikten voor hun praalwagen besloten Kees en zijn vrienden een echte auto te gebruiken. "Al vrij snel werd besloten dat mijn kever daarvoor zou worden gebruikt. Na de carnaval was ie total loss. Dat doe je geen tweede keer."

Zijn auto werd groen gespoten, het dak werd er afgezaagd en met steigerdelen werd een plateau gemaakt waar een man of tien op stonden te dansen en te hossen. "De brandweer besloot maar voor de zekerheid achter ons te blijven rijden, want het rookte flink. Dat we de finish hebben gehaald is een wonder."

Geschrokken burgemeestersvrouw

Hoe mooi de auto ook was, de eerste prijs ging aan de neus van Kees en zijn vrienden voorbij. Op de auto was namelijk ook een kanon gebouwd dat met carbid ook echt kon schieten. "De vrouw van de burgemeester was jurylid en net toen ze bij onze wagen kwam, lieten we dat ding knallen", vertelt Kees lachend. "Dat mensje vloog bijna tegen het plafond aan. Dat heeft ons wel wat puntjes gekost."