Laren stoot Bloemendaal van de troon als duurste gemeente van Nederland

Een jaar eerder was Bloemendaal nog de duurste gemeente van ons land. Voor een koopwoning legden huizenkopers daar toen 1,09 miljoen neer. In 2024 lag de gemiddelde verkoopprijs in de gemeente Bloemendaal op 1,04 miljoen euro.

Hoger dan landelijk gemiddelde

Gemiddeld betaalden Nederlanders vorig jaar voor een bestaande koopwoning 451.000 euro. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit aantal in Noord-Holland flink hoger ligt. Voor een koopwoning tikten Noord-Hollanders gemiddeld 536.000 euro af.

Bijna overal in onze provincie steeg de gemiddelde huizenprijs in 2024 ten opzichte van 2023. Alleen in Alkmaar, Blaricum, Hollands Kroon, Ouder-Amstel en Zandvoort kwam die lager te liggen. Ook in Bloemendaal en Laren lag de gemiddelde verkoopprijs een paar duizend euro lager. In Den Helder vond je vorig jaar gemiddelde de goedkoopste koopwoning, 292 duizend euro.

Weinig aanbod in Laren onder miljoen

Voor dat geld kun je in de gemeente Laren op dit moment helaas niets kopen. Een rondgang op verkoopsite Funda laat zien dat de goedkoopste koopwoning in de gemeente 325.000 euro kost. Daar krijg je volgens de advertentie dan 42 vierkante meter voor terug. Maar liefst 71 woningen in Laren worden op de site aangeboden voor meer dan 1,05 miljoen euro. Slechts 28 huizen staan er te koop voor minder dan een miljoen.