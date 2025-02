Geen voorrang meer voor statushouders bij sociale huur: "Plan overheid zadelt gemeentes op met onuitvoerbare taak"

Sommige statushouders krijgen nu nog voorrang op een sociale huurwoning. Als dit straks niet meer kan, zullen ze langer in opvangcentra moeten zitten en die zijn nu al overvol, schrijven de gemeenten. Omdat zij wel nog verplicht blijven om statushouders te huisvesten, krijgen ze naar eigen zeggen een 'onuitvoerbare taak'. De doorstroom blokkeert, het zal meer geld kosten om alternatieve woningen te regelen en er komen meer mensen op straat terecht, denken ze.

"Een stabiele woonplek is een essentiële voorwaarde voor mensen om een zelfstandig leven op te bouwen, te kunnen starten met inburgering en werk en bij te dragen aan de samenleving", schrijven de gemeenten. Valt dit weg, dan wordt de langdurige afhankelijkheid van sociale voorzieningen groter. "Dat is niet goed voor zowel de maatschappij als de statushouder. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet hierop aanstuurt en de negatieve effecten op het bordje van gemeenten gooit."

Extra financiering van kabinet

Afgelopen vrijdag liet asielminister Marjolein Faber weten dat ze gemeenten 30.0000 euro wil geven per statushouder voor wie zij woonruimte regelen. Ook als zij tijdelijke woonruimte vinden, kunnen ze de kosten hiervoor vergoed krijgen. De maatregelen van Faber zijn bedoeld om de druk op de opvangcentra én op de voorraad van sociale huurwoningen te verlichten. En ze anticiperen op het wetsvoorstel van minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) dat dus gaat verbieden dat statushouders voorrang krijgen op een sociale huurwoning.

Amsterdamse wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) zegt dat deze wetswijziging in praktijk nauwelijks de wachttijden voor sociale huurwoningen zal verkorten en dat woningzoekenden er dus weinig van gaan merken. Liever maakt het kabinet meer geld vrij voor het bouwen van nieuwe woningen, vindt ze. "Dan lossen we het probleem van te lange wachtlijsten werkelijk op."