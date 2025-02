Noodopvang Witte Toren in Naarden opnieuw vertraagd na brandweerinspectie

"De brandweer is heel kritisch en zag wat kleine dingen die moesten worden aangepast", zegt Ronald Smallenburg, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). "Dat is inmiddels opgelost, maar het heeft wel voor vertraging gezorgd."

Eerder ook vertraging

Wanneer de locatie wel open gaat, durft het COA vooralsnog niet te zeggen. "We werken er hard aan, het einde is in zicht, maar we noemen pas een datum als we zeker weten dat het doorgaat."

Het is niet de eerste keer dat de opvang vertraging oploopt. In november werd al duidelijk dat er aanpassingen aan het gebouw nodig waren om het geschikt te maken voor nareizigers. Toen werd de opening verplaatst naar half januari, maar ook die deadline is niet gehaald. De opvanglocatie blijft maximaal twee jaar open nadat de eerste bewoners er intrekken.

Weerstand tegen nieuwe opvanglocatie

De plannen voor de opvanglocatie in Naarden stuitten eerder op veel weerstand van bewoners uit de buurt. Nu is er ook veel weerstand tegen een nieuwe opvanglocatie aan de Hocrasweg in Bussum. De gemeente wil daar een opvang openen, maar omwonenden zijn boos omdat ze niet zijn meegenomen in het besluit. Afgelopen vrijdag protesteerden tientallen bewoners bij het terrein.