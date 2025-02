Bergen opgeschrikt door steekpartij: 'Jongens hadden vaker ruzie'

Het ging in de nacht van zaterdag op zondag helemaal mis in het centrum van het dorp. Een jongeman zou een meisje lastig hebben gevallen in een shoarmazaak, waarna een 24-jarige man het voor haar opnam. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarna de ruzie buiten werd voortgezet. Daarbij werd de 24-jarige neergestoken. Hij raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis.

Nog diezelfde nacht werden twee mannen, een 23-jarige Bergenaar en een 17-jarige uit Dijk en Waard, aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Zij zitten nog steeds vast.

'Betrokkenen kennen elkaar'

Een jonge vrouw uit Bergen zegt de betrokkenen te kennen, vertelt ze in het centrum van het dorp tegen NH. Zij bevestigt het verhaal van de ruzie in de shoarmatent. De mannen kennen elkaar en zouden vaker ruzie hebben gehad. Daarom zou een van de verdachten dit keer een mes hebben meegenomen.

Omdat veel van hen de vermoedelijke dader en het slachtoffer kennen, ging het nieuws als een lopend vuurtje rond onder de jongeren in het dorp, vertelt de jonge vrouw.

Het nieuws is ook een jonge man is niet ontgaan. Hij werkt in Bergen en gaat regelmatig uit in het dorp. "Er is hier wel eens een vechtpartijtje, maar het loopt eigenlijk nooit zo uit de hand als afgelopen weekend. Ik schrok er best wel van toen ik het las."

De steekpartij is het gesprek van de dag, vertelt hij. "Veel klanten beginnen er ook over. Iedereen vindt het wel erg, wat er is gebeurd."

Tekst loopt door onder de foto.