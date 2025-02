Renovatie van Houtplein in Haarlem vertraagd: te koud om te asfalteren

De machine die dat moet doen, moet special worden besteld. Al twee keer eerder kon het voertuig op het beslissende moment niet worden gebruikt omdat het te koud was, aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlem. De afsluitende asfalteringswerkzaamheden staan nu gepland voor 4 en 5 maart. Als het weer het toelaat.

Het geklaag is niet van de lucht. Fietsers die moeten afstappen op weg naar de Grote Houtsraat stuiten nog steeds op een grotendeels onbegaanbare Grote Houtbrug. ''Ongelooflijk'', zegt een vrouw, duidelijk geïrriteerd. ''Hoelang zijn ze hier al niet bezig?'' Een oudere man beklaagt zich erover dat hij 'nooit iemand aan het werk ziet.' Hij zegt: ''Ik kom hier vaak kijken, maar zie zelden activiteiten. Ik snap het niet.''

Fietsenkelder

Op het moment dat het einde van de ingrijpende herinrichting van het Houtplein in zicht is - de klus begon drie jaar geleden - zit het tegen. En dat geldt niet alleen voor de bovengrondse werkzaamheden. Ook de oplevering van de fietsenkelder in de parkeergarage onder de ING loopt vertraging op. Die zou half februari klaar zijn maar nu wordt het 'de tweede helft van april.'

De nieuwe informatie had volgens de woordvoerder al verwerkt moeten zijn op de website van de gemeente. ''Is dat nog niet gebeurd? We gaan het zo snel mogelijk aanpassen.''