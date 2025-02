Scheepvaart Amsterdam-Rijnkanaal mag weer door na aanvaring met hoogspanningskabels

Een vrachtschip met een grote kraan erop is volgens Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vanmorgen rond 9 uur tegen de kabels aangevaren. Dat schip zou volgens netbeheerder Tennet van Rijkswaterstaat zijn.

Op die kabels staat een spanning van 150.000 volt. Vanwege het gevaar kon de scheepvaart er uren niet langs. Van Amsterdam tot aan Wijk bij Duurstede, op de grens van Utrecht en Gelderland, was de scheepvaart gestremd. Het gaat om een afstand van ruim 50 kilometer.

"Drukst bevaren kanalen"

Het leek erop dat dit misschien wel een dag of twee zou duren, voordat Rijkswaterstaat het kanaal weer zou vrijgeven. "Maar we waren sneller dan verwacht", zegt een woordvoerder. "Het is één van de drukst bevaren kanalen van de wereld, dus hebben we met man en macht gewerkt om dit op te lossen."

De gebroken kabels zijn uit het water gevist en worden op een later moment gerepareerd. Een schipper die met AT5 sprak, vertelt dat ze inderdaad groen licht heeft ontvangen om weer door te varen.

Geen stroomuitval

De aanvaring heeft niet tot elektriciteitsproblemen geleid. Volgens een woordvoerder van Tennet is alles in Nederland dubbel uitgevoerd: "de lijnen, kabels, transformatoren bij elektriciteitsstations: alles is dubbel aangelegd, zodat wij bij problemen direct de boel kunnen omleiden".

Op welk moment de kapotte kabels worden gemaakt, is niet bekend. "De monteurs hebben de kabels uit het water gehaald en nu wordt de schade geïnventariseerd. We maken as we speak een plan en kijken welke mensen dit kunnen uitvoeren."