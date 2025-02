Na wéér een indringer eisen bewoners oude showroom Bakkum veilig slot op voordeur

Toen een van de bewoners afgelopen vrijdagavond rond kwart over elf de donkere showroom binnenliep, zag hij een vreemde man in de ruimte staan. Nadat hij de indringer aansprak, vluchtte hij naar buiten, vertelt hun woordvoerder. "De bewoner ging er achteraan en heeft twee andere bewoners gebeld. Tijdens het rennen gooide hij een stuk fruit weg. Verder lijkt hij niets te hebben meegenomen."

Uiteindelijk werd de achtervolging opgegeven en hebben bewoners de politie ingeschakeld. Na een korte zoekactie werd een telefoon gevonden, die van de indringer bleek te zijn. "Dit maakte het opsporen vrij makkelijk. Met de eigenaar van de telefoon is een stevig gesprek gevoerd. Er is verder geen strafrechtelijk onderzoek opgestart."

Het is niet het eerste incident in de tijdelijke woonlocatie voor statushouders. Ook in november drong iemand het pand binnen. Daarnaast zouden er ook regelmatig mensen binnenwandelen om een kijkje te nemen.

'Kwaadwillenden lopen zonder moeite binnen'

"Bewoners willen de voordeur veilig kunnen afsluiten. De gemeente heeft de vorige keer toegezegd het op te gaan lossen, maar er is al die tijd niets mee gedaan. Kwaadwillenden kunnen nog steeds zonder moeite binnenlopen."

De gemeente laat weten dat er wel een slot op de deur zit, en dat er wordt gewerkt aan een intercom. Dat klopt volgens bewoners niet. Er zit wel een slot op de zijdeur, maar die voldoet niet.

"Net als bij een appartementencomplex met meerdere bewoners moet de voordeur na openen automatisch in het slot vallen. Ook moet er een bel of intercom zijn, waarvan het geluid in alle units te horen is", legt de woordvoerder van de statushouders uit. "Als je de voordeur nu van binnen op slot draait, kun je er van buiten niet meer in. En je kunt ook niet aanbellen. Dan sta je als bewoner, bezoeker of bezorgdienst voor een dichte deur."

