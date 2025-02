Zeehond Floor zwemt weer vrolijk in zee na teenamputatie

Zeehond Floor kwam in oktober vorig jaar ziek binnen in de opvang van Ecomare. Ze had last van diarree, een longworminfectie en een aantal wondjes. De zeehond werd langzaam beter maar hield wel last van een wondje op een van haar flippers.

Teen amputeren

Op de röntgenfoto's zagen de verzorgers dat er een ontsteking zat ik het gewricht van de buitenste teen van Floor. En daarom is het dus niet gek dat de antibiotica daar niet aansloeg. De verzorgers van Ecomare moeten kiezen tussen amputeren of Floor in laten slapen.

Het wordt amputatie. "Een bijzondere ingreep", volgens het opvangcentrum. Vooral de narcose is bij zeehonden best riskant, omdat het wel eens voorkomt dat ze stoppen met ademen als ze onder narcose worden gebracht. Maar de operatie is geslaagd en al gauw werd duidelijk dat Floor prima door kan leven met een teen minder.

Terug naar zee

Na de operatie bleef Floor twee weken op het droge, zodat de wond goed kon genezen. "De dierverzorgers legden haar steeds op een schone handdoek en spoten haar dagelijks af. Floor at de hele periode vis uit de hand", laat Ecomare weten. Afgelopen weekend was het zover: Floor is in het bijzijn van haar dierenartsen weer kerngezond vrijgelaten in zee.